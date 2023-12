SELLIG L’OLYMPIA Paris, 21 janvier 2024, Paris.

Spectacle Episode 6 Dans le nouveau spectacle e´crit et mis en sce`ne par Sellig, l’humoriste va encore plus loin dans l’exploration de notre quotidien. Pour notre plus grand plaisir il de´cortique avec un humour piquant et une pre´cision diabolique des situations en apparences banales qui se re´ve`lent e^tre en re´alite´ bien plus complexes que ce qu’elles laissent parai^tre. Il vous parlera de son apprentissage muscle´ en cuisine et de sa « cinquantetroizaine » apparemment plus difficile a` avaler que la cinquantaine. Pour finir vous passerez un Noe¨l a` l’ancienne, et surtout inoubliable, chez sa ce´le`bre sœur et son non moins charismatique beau-fre`re, Bernard. Au final, vos tracas, vos agacements et vos e´nervements du jour s’envoleront comme par magie pendant 1h30… Soyez les bienvenus dans l’e´pisode 6

Tarif : 33.00 – 48.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 19:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75