UMBERTO TOZZI L’OLYMPIA Paris, 7 janvier 2024, Paris.

Considéré comme l’un des plus grands auteurs-compositeurs de la scène musicale italienne et après avoir vendu plus de 80 millions d’albums, Umberto Tozzi revient sur scène pour fêter ses 70 ans avec son public.Véritable showman, cet artiste à la voix incroyable a touché plusieurs générations avec des succès tels que « Gloria », « Ti amo », « Tu », « Stella Stai »… Durant de nombreuses années, il sillonna le monde et se produisit sur les plus belles scènes du globe.En 2017, avec la sortie de son nouvel album « Quarant’anni che ‘TI AMO’ », il se lance dans une tournée à travers l’Italie à guichets fermés, avec comme point culminant le concert-événement « 40 Anni che Ti amo » à l’Arena di Verona. Il fut également l’invité vedette du Festival de Sanremo en 2019 et 2021.Umberto Tozzi sera en tournée en France avec ses musiciens dès 2023 et nous présentera son nouveau spectacle « Gloria Forever », dans lequel il reprend ses grands standards tout en nous présentant des chansons inédites.

Tarif : 59.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 18:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75