FLORENCE FORESTI L’OLYMPIA Paris Catégorie d’Évènement: Paris FLORENCE FORESTI L’OLYMPIA Paris, 30 décembre 2023, Paris. Trois ans après Epilogue, Florence Foresti fait son grand retour sur scène avec un nouveau one-woman show intitulé Boys Boys Boys. Elle sera au Théâtre Marigny tout l’automne 2022 et elle annonce 22 nouvelles dates à l’Olympia de Paris, à partir du 20/12/23 !

Tarif : 25.00 – 79.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 20:30 Réservez votre billet ici L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75009 Lieu L'OLYMPIA Adresse 28, BVD DES CAPUCINES Ville Paris Departement Paris Lieu Ville L'OLYMPIA Paris Latitude 48.869986 Longitude 2.328411 latitude longitude 48.869986;2.328411

