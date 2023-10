The Dire Straits Experience fait son retour en France avec une tournée 2023 dont deux dates à Paris ! L’Olympia Paris, 19 novembre 2023, Paris.

Le groupe The Dire Straits Experience revient pour 15 dates exclusives dont deux à Paris le 19 et le 21 novembre à l’Olympia !

Les six musiciens, reconnus à l’international, revisiteront un vaste répertoire de chansons du légendaire groupe Dire Straits, plus de vingt ans après sa dissolution. Pour rendre hommage au groupe, ils seront accompagnés du saxophoniste Chris White, un ancien membre de Dire Straits. Leur objectif est de transmettre leur passion pour la musique du groupe originel aux générations futures.

Ne manquez pas leur passage à Paris les 19 et 21 novembre à l’Olympia, où vous pourrez écouter ou découvrir des tubes tels que « Sultans of Swing » ou « Money for Nothing » et encore « Private investigations » !

L'Olympia 28 Bd des Capucines, 75009 Paris Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d'Antin Ile-de-France Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T20:00:00+01:00 – 2023-11-19T22:15:00+01:00

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T22:15:00+01:00