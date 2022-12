14 novembre 2023, HK en concert à l’Olympia ! L’Olympia Paris Catégorie d’évènement: Paris

Early bird (jusqu’au 15 janvier) : 15€ / tarif réduit : 25€ / tarif plein : 28€

Un concert exceptionnel dans la mythique salle de music-hall parisienne
L'Olympia 28 boulevard des Capucines, 75009 Paris
Billetterie : https://bit.ly/hk-olympia23

Offre exceptionnelle : premières places à 15€ ! Valable jusqu’au 15 janvier minuit. HK et ses ami-e-s vous invitent à les rejoindre à l’Olympia le 14 novembre 2023 pour un concert exceptionnel, aux allures de bal populaire !

« Danser encore », une chanson qui a voyagé partout en France et par-delà nos frontières, une mélodie contagieuse, une irrévérence joyeuse, une irrépressible envie de se retrouver, de semer et de s’aimer, de sourire et de danser… ensemble :) Infos pratiques : Concert en configuration debout (fosse – categorie 3) ou assis (balcon & mezzanine – catégories 1 et 2)

Accessible PMR (service billetterie dédié sur place)

Bar et petite restauration sur place.

Vestiaire (2€)

Pas de consigne pour gros bagages – pas de bouteille/gourdes à l'intérieur de la salle.

> Plus de renseignement sur le règlement intérieur de l’Olympia ici : https://www.olympiahall.com/faq/

