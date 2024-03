LOLO CRASH x L’AMBULANCIER x T.R.T. La Dame de Canton Paris, mercredi 24 avril 2024.

Le mercredi 24 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Prévente : 10 EUR

Soirée 100% francophone sous le signe de l’electro dans toutes ses formes : urbaine, rock ou indus.

LOLO CRASH – EXCLU PREMIER CONCERT

LoloCrash commence le violon deux jours seulement après la naissance. Directement repéré par un célèbre professeur russe, ils s’enfuient ensemble dans une forêt, afin d’imiter le chant des oiseaux.

Après 15 ans d’absence on le retrouve enfin sur scène bidouillant « un bruit » ce qu’il considérera plus tard comme un groupe semi-professionnel. Face à l’inflation et la fermeture massive des bars rock, LoloCrash fabrique un jukebox qui va lui rapporter un max de moula et très peu d’estime, ou le contraire. « Lolocrash c’est le boxeur qui pleure, c’est l’amour morsure… »

L’AMBULANCIER

Gyrophares allumés et sirènes hurlantes, L’Ambulancier fonce à travers un Manhattan francophone imaginaire. Derrière le pare-brise de l’ambulance customisée résonnent des refrains pop qui carburent aux riffs 90s, aux beats synthétiques de la synthwave et aux synthés monophoniques du krautrock. Aucun John Carpenter n’a été blessé durant le tournage.

T.R.T.

T.R.T vient apporter sa touche française à la scène du rock industriel. Avec des instrus tapageuses aux rythmes effrénés, T.R.T distord les sons telle une machine déréglée, cabossée. À mi-chemin entre le rock, le grunge, le punk et l’électro, le groupe prend alors la forme d’un robot fiévreux qui nous emporte dans des émotions bouillonnantes, qu’elles soient enthousiastes ou angoissées. Trouvant son inspiration dans des groupes des années 90, T.R.T nous propose un rock indus moderne et sensible aux textes percutants

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Contact : https://www.billetweb.fr/lolo-crash-x-l-ambulancier-x-t-r-t

