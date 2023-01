L’OLM FAIT SON CINÉMA Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

L’OLM FAIT SON CINÉMA Laval, 21 janvier 2023, Laval . L’OLM FAIT SON CINÉMA Boulevard Frédéric Chaplet Eglise Saint-Jean Laval Mayenne Eglise Saint-Jean Boulevard Frédéric Chaplet

2023-01-21 20:30:00 – 2023-01-21 21:30:00

Mayenne La chorale Bis Répétita et l’Orchestre de Laval et de Mayenne réaliseront un concert sur les musiques de films. Au programme :

– Monuments men

– Furyo

– Le professionnel

– Wallace & Gromit

– Kingsman

– 1492

– Les dents de la mer

– Mary Poppins

– Breakfast at Tiffany’s Tarif libre Chant choral de l’OLM et Bis Repetita +33 6 72 78 90 57 https://www.facebook.com/bisrepetita.fr Eglise Saint-Jean Boulevard Frédéric Chaplet Laval

