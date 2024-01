Exposition Iain Docherty + showcase Laurent Boudin Lollipop Music Store Marseille, vendredi 16 février 2024.

Exposition Iain Docherty + showcase Laurent Boudin ♫♫♫ Vendredi 16 février, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 3 €

Début : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T21:30:00+01:00

Du 16 au 24 février, nous rendrons hommage, au cours d’une exposition, à Iain Docherty, artiste écossais disparu cet été.

Arrivé à Marseille dans les années 80, il fréquente alors l’École des Beaux-Arts d’Aix. Période prolifique, il y réalise notamment des portraits de ses proches images étranges et magnétiques, et s’essaie à l’art de la bande dessinée avec son ami Francis Ruggirello.

Il s’adonne à des formats, des supports, et des techniques variées (peinture, stylo, pastel, encre).

Plus tard, il créera l’énigmatique “Gros-Lard”. Ce personnage désinhibé, ange monstrueux, l’obsède et envahit alors ses carnets de croquis.

Il sera également membre et chanteur du groupe emblématique marseillais Attendez, avant d’enfiler le chapeau de jardinier qu’il conservera jusqu’à la fin de sa vie.

Laurent Boudin

Libres adaptations en français de tangos argentins des années 1920/70.

Avec pour tout bagage une guitare sans poignée, Laurent Boudin arpente l’espace-temps, nous entrainant de l’autre côté de l’océan atlantique, en Argentine, il y a bien longtemps.

Suspendus comme des draps qui n’arriveraient pas à sécher, impatients sur leurs cordes, de vieux fantômes attendent qu’on leur souffle leurs vieilles chansons.

La disparition, l’alcool, l’exil, l’amour perdu, c’est l’histoire de ces vieux draps là que les adaptations de tangos de Laurent boudin nous racontent. De vieux draps dans lesquels on se sera couché, mouché, dans lesquels on aura pleuré de solitude ou joui, mais qui attendent toujours…

» C’est puissant, il a la voix qui porte, est pénétré et pénétrant, et aime parfois faire le clown sans pour autant faire le mariole. Laurent Boudin à la guitare et au chant, sans micro, nous propose une ré-interprétation en français du répertoire de Carlos Gardel – le pape du tango argentin – sans connaître un traître mot d’espagnol… Une réécriture contemporaine dans une ambiance des années 1920/30, quand le microphone n’était pas roi. » Filou Mag.

http://www.laurentboudin.org/defile-des-videos/

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 3 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h00

_____________________________________________________________

