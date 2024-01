GAMI Lollipop Music Store Marseille, jeudi 8 février 2024.

GAMI ♫♫♫ Jeudi 8 février, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 3 €

Début : 2024-02-08T19:00:00+01:00 – 2024-02-08T21:30:00+01:00

GAMI et son Rock Origamique nous invite à un voyage initiatique captivant, où l’âme et le cœur de l’hypersensible Capucine Trotobas se dévoilent.

Chaque morceau se plie et se déploie créant un paysage sonore en constante évolution. Funambule experte, naviguant habilement dans ses contrées musicales, la voix de Capucine virevolte et tisse un univers unique et singulier avec ses deux acolytes, David Benzazon et Rémi Bernard, à travers leurs instruments organiques et synthétiques.

A la lisière entre Thom Yorke et Massive Attack, GAMI a su assimiler le rock alternatif trip-hop des 90’s pour nous livrer une version très actuelle et personnelle.

Soigner ses blessures par la création est l’essence de tout artiste ; GAMI va plus loin et dessine sa thérapie par la transmission de ses propres ambiguités dans un espace-temps suspendu. Sur scène, GAMI nous offre un coeur battant, vibrant chaud et sincère ; la greffe prend instantanément.

https://www.youtube.com/channel/UCa94JKdjkCuS556_6JaUcyQ

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 3 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h00

