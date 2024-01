PIEDEBICHE Lollipop Music Store Marseille, vendredi 2 février 2024.

PIEDEBICHE ♫♫♫ Vendredi 2 février, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 3 €

Début : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Né à Marseille en 2016, PIEDEBICHE est un duo électrique.

La musique de PIEDEBICHE mélange douceur et brutalité.

Le chant en français interpelle notre part d’humanité perdue et au fond toujours éperdue,

Entre griffe et velours, la patte de PIEDEBICHE bouscule et imprime son empreinte, sombre et pourtant lumineuse.

Guitare + machines + chant en français

Concert immersif

Guitare et machines : Peache

Chant et textes : Unn

Vidéos photographiques de Doog Mc’Hell et Philippe Berjuin

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 3 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h00

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur