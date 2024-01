Re:ssak Lollipop Music Store Marseille, jeudi 25 janvier 2024.

Re:ssak ♫KRAUT EXPÉ♫ Jeudi 25 janvier, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:30:00+01:00

Re:ssak est un trio formé par Thomas Amouyal, Eric Vaudatin. et Laurence Wasser. Jouant souvent en accoustique et in-situ avec le matériel trouvé sur place, Re:ssak improvise de longues séquences répétitives et hypnotiques à l’aide d’un instrumentarium varié comprenant objets de fortune, flutes, bouzouki, cailloux, kalimba… Une Exotica post-industrielle avec vue sur la mer.

Liens d’écoute:

BARRICADES:

https://soundcloud.com/atomic-bongos/re-ssak-live-barricades-marseille-012023

Lien vidéo:

LIVE @ SOMA (Marseille)

https://www.youtube.com/watch?v=u9uX8TBzIIg

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 3 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h00

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 400}, « link »: « https://soundcloud.com/atomic-bongos/re-ssak-live-barricades-marseille-012023 »}, {« data »: {« author »: « Atomic Bongos », « cache_age »: 86400, « description »: « Extrait du concert de RE:SSAK (trio formu00e9 par Thomas Amouyal, Eric Vaudatin et Laurence Wasser) au SOMA u00e0 Marseille, 16.03.2023nu00a9 2023 Re:ssak/Atomic Bongos », « type »: « video », « title »: « RE:SSAK Live in Marseille », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/u9uX8TBzIIg/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=u9uX8TBzIIg », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFuTNjdSy_ChCfdx7TOSmtw », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=u9uX8TBzIIg »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]