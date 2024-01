No Exit Only Lollipop Music Store Marseille, vendredi 12 janvier 2024.

No Exit Only ♫♫♫ Vendredi 12 janvier, 19h30 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 3 €

Showcase à l’occasion de la sortie du nouvel album de NO EXIT ONLY.

Classic Rock tirant parfois vers la New Wave avec des guitares pouvant rappeler Television par moments.

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 3 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h00

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur