Mumuse Lollipop Music Store Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Mumuse Lollipop Music Store Marseille, 24 novembre 2023, Marseille. Mumuse Vendredi 24 novembre, 19h30 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2 € Électro cold speedée, sans la moindre trace de chant.

Ornières sonores hypnotiques, drum-machine sans chair, basse noisy, minimalisme incisif.

Un déroulé dark, froid, bruissant, mécanique, souillé, sans concessions.

https://ganacherecords.bandcamp.com/album/gr022-mumuse-gastr

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://ganacherecords.bandcamp.com/album/gr022-mumuse-gastr »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Lollipop Music Store Adresse 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Lollipop Music Store Marseille latitude longitude 43.291247;5.383259

Lollipop Music Store Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/