Silicium Lollipop Music Store Marseille, 10 novembre 2023, Marseille.

Silicium Vendredi 10 novembre, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2 €

Premier Showcase acoustique de Silicium dans une formation intimiste en duo !

« Brut, brillant, tranchant et coloré », voici les éléments définissant le minéral mais aussi la musique de Silicium. Le power trio vauclusien associe la spontanéité du rock psychédélique des 60’s, la rigueur du rock progressif et la puissance du stoner.

https://www.youtube.com/watch?v=pRjjksjT01g

https://www.instagram.com/siliciumband/

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h

Silicium - Deliver Me (live à l'Akwaba)

Lire cette vidéo sur YouTube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T19:00:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

