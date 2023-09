Pleasures Lollipop Music Store Marseille, 27 octobre 2023, Marseille.

Pleasures Vendredi 27 octobre, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2 €

Showcase à l’occasion de la sortie du nouvel album « Shake That Tree » (Lollipop Records / L’Autre Distribution – Out le 13 octobre )

« De la Power Pop qui donne des fourmis dans les jambes » Ventilo

Vidéo You Are A Revolution : https://www.youtube.com/watch?v=7RvqMgy_wFo

https://open.spotify.com/int…/track/4IkPRybGXeFje0sHFcz0at

https://www.facebook.com/feelitrise

Egalement Before du festival « Nuits Blanches » du 27 et 28 Octobre à L’intermédiaire :

https://www.facebook.com/events/1065969041060924/

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h

