JIM YOUNGER’S SPIRIT Lollipop Music Store Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

JIM YOUNGER’S SPIRIT Vendredi 13 octobre, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2 €

JIM YOUNGER’S SPIRIT (Dark psychedelic ) / Aix-en-Provence, Marseille)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Puisant dans l’histoire du psychédélisme américain passé et présent, le groupe d’Aix-en-Provence compose des chansons qui racontent des histoires tragiques et sombres de l’Ouest américain. Un projet inspiré par la vie du hors-la-loi Jim Younger, membre de la bande du célèbre Jesse James. La voix de la chanteuse Polar Younger captive et porte un univers musical envoûtant et hypnotique. Alex Maas chanteur des Black Angels ne s’y est pas trompé en collaborant avec le groupe sur le titre « Bloody Deeds .

Nouveau CD « Dance of death »

« Beaucoup de gens ignorent qu’il est bien difficile de pouvoir tenir un tempo, de tisser des mélodies, et d’étendre à l’infini l’imaginaire. On ne peut que vous conseiller d’aller voir Jim Younger’s Spirit sur scène » ADA WEBZINE (Franck Irle)

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:30:00+02:00

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:30:00+02:00