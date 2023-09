BAASTA Lollipop Music Store Marseille, 29 septembre 2023, Marseille.

BAASTA Vendredi 29 septembre, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2€

« To the north » pourrait être leur devise, car tout a commencé comme s’ ils étaient nés en bordure de la M62 dans le nord de l’Angleterre, entre histoires de charbon, ciels gris, football, bière tiède et musique « post punk » .

Le premier Album “Paanic” au titre prémonitoire est sorti en février 2020, un mois avant la pandémie, tout le monde connaît la suite…

Fin 2022, le duo devient trio après la rencontre du 3ème type en la « personne » de George, un ghetto blaster vivant au caractère acide et à l’égo surdimensionné qui compte bien faire de BAASTA! un trio incontournable de la scène Française.

Ensemble ils créent le « MadCalais », un style unique issu du Pas-De-Calais d’où ils sont originaires, en référence au Madchester qui avait vu le jour fin 80 à Manchester et dont l’influence sur la groupe est indéniable.

Le single « Faites ce que je dis » extrait du prochain album » MADCALAIS » (sortie 28 avril 2023) a été produit par Pascal Gabriel qui a entre autre travaillé avec un groupe lui aussi de Manchester, New Order.

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h

2023-09-29T19:00:00+02:00 – 2023-09-29T21:30:00+02:00

