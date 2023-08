SASHA VAUGHAN Lollipop Music Store Marseille, 25 août 2023, Marseille.

SASHA VAUGHAN Vendredi 25 août, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2 €

Sasha c’est la chanteuse/ guitariste d’Avenoir, groupe bien connu (et reconnu!) de la scène marseillaise. Ici, en solo, elle livre ses compos aux accents pop, indie rock, chansons en français et en anglais, accompagné de sa guitare ou de ses backing tracks diy

soundlcound : https://soundcloud.com/user851270846

youtube : https://www.youtube.com/watch?v=JGFPrYNeJCE

+ Exposition Thierry Guitard

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Sasha Vaughan », « cache_age »: 86400, « description »: « drama songs among dreamy ones, all serious demos though <3", "type": "rich", "title": "Sasha Vaughan", "thumbnail_url": "https://i1.sndcdn.com/avatars-GtJIigrdyu7Ff1n0-GJHAsw-t500x500.jpg", "version": "1.0", "url": "https://soundcloud.com/user851270846", "thumbnail_height": 500, "author_url": "https://soundcloud.com/user851270846", "thumbnail_width": 500, "options": {"_horizontal": {"label": "Slimmer horizontal player", "value": false}, "_hide_comments": {"label": "Hide timed comments", "value": false}, "_height": {"values": {"0": "Let Iframely optimize player for the artwork", "300": "300px", "400": "400px", "450": "450px", "600": "600px"}, "label": "Adjust height", "value": 450}}, "html": "

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/user851270846 »}, {« data »: {« author »: « Sasha Vaughan », « cache_age »: 86400, « description »: « 13 juillet 2023 in mars, titre provisoire nncomposed et recorded by Sasha Vaughan », « type »: « video », « title »: « ennuyu00e9e mais c’est l’u00e9tu00e9 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/JGFPrYNeJCE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=JGFPrYNeJCE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCyucIVZVaHBHzrDZizvsLnA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=JGFPrYNeJCE »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T19:00:00+02:00 – 2023-08-25T21:30:00+02:00

2023-08-25T19:00:00+02:00 – 2023-08-25T21:30:00+02:00