KINO FRONTERA Lollipop Music Store Marseille, 11 août 2023, Marseille.

KINO FRONTERA Vendredi 11 août, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2 €

« De retour pour mon 47ème (j’exagère ?) showcase à Lollipop, cet endroit qui a pu passer, un temps, pour ma résidence secondaire (j’ai failli payer une taxe d’habitation). C’est bien simple, dès qu’il y a une annulation… « euh, tu ne viendrais pas faire un showcase ?… » Et c’est avec plaisir que dis oui. Surtout que ces derniers temps, on ne peut pas dire que j’ai encombré les scènes locales. Alors autant en profiter pour faire un peu de promo (j’ai un peu négligé cet aspect) pour mes dernières productions, aussi bien musicales que « littéraires » (c’est un bien grand mot).

Donc, je ferai quelques compos, mais aussi quelques covers (j’aime bien ça aussi) en acoustique, et sans doute en solo… Mais qui sait ? Si ça se trouve j’ai encore quelques amis prêts à affronter la chaleur d’un Lollipop en août pour me soutenir musicalement… On verra bien.

Et dans la foulée (oui, faut en parler aussi) j’essaierai de vous vendre mon album « Home Works » ou l’un de mes petits ouvrage « Carnet de Bord », « l’almanach de Kino » ou « J’aime pas ». D’ailleurs tout acheteur d’un truc (n’importe lequel) recevra en cadeau le bouquin Expolars ou mon EP précédent « Kino & Friends ». C’est pas sympa, ça ??

Je résume : vous entendrez du Kino… mais très probablement aussi du Bowie, du Iggy, du Divine Comedy, du… non, j’arrête là, vous aurez la surprise. »

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T19:00:00+02:00 – 2023-08-11T22:00:00+02:00

