JULES HENRIEL Lollipop Music Store Marseille, 4 août 2023, Marseille.

JULES HENRIEL Vendredi 4 août, 19h30 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2 €

Showcase estival du chanteur de Parade.

Au menu uniquement (ou presque) des nouveaux morceaux… Certain en électrique.

Ambiance intimiste, tout pleins de nouvelles pédales, une guitare et la voix de Jules.

Pour ceux qui ne sont pas encore partis ou alors déjà revenu

https://www.youtube.com/watch?v=JE5BtxDLUmM

