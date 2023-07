MISAINA Lollipop Music Store Marseille, 4 août 2023, Marseille.

Showcase

MISAINA c’est avant tout de la chanson à texte. C’est une fusion musicale qui s’est construite autour des rythmes latinos et reggae, Le Régatino. Depuis, elle s’est enrichie de la diversité de la musique du monde : Une once de Jazz, une pincée de Manouche, des accents du Cap-Vert, une fragrance de Maloya… Mais toujours la légèreté des mots, l’intensité du violon, ou vice versa. Les textes parlent de la vie, de l’amour, de la révolte de l’espoir et des passions qui nous animent. MISAINA, un moment intimement festif !

https://www.youtube.com/watch?v=s9uAtIs18Ps

+ Exposition Thierry Guitard

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T19:00:00+02:00 – 2023-08-04T21:30:00+02:00

2023-08-04T19:00:00+02:00 – 2023-08-04T21:30:00+02:00