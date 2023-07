VICTOR PENIN Lollipop Music Store Marseille, 28 juillet 2023, Marseille.

VICTOR PENIN Vendredi 28 juillet, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2 €

Victor Penin en concert + dédicace

Victor Penin, né le 28 juillet 1998 à Séoul, est un écrivain, journaliste, éditeur, réalisateur et musicien français. Il écrit et compose ses premières chansons à Moscou entre février et avril 2020 (durant la crise sanitaire du COVID-19) où il réside pendant plusieurs mois, lors d’un voyage en Russie. Il se démarque par un style d’écriture fin et avisé, avec des textes écrits en français mêlant à la fois poétique et politique, et aux caractères lyrique et corrosif. Rentrant en France avec l’idée d’arranger ces chansons puis de les enregistrer, il arrête ses études et emménage à Marseille. En 2021, il forme Les Delphicas, groupe qui l’accompagne régulièrement sur scène.

À l’occasion de cet évènement-concert, Victor Penin viendra nous présenter son nouveau livre « La légende russe toute con de Peter des Carmes », sorti le 26 avril 2023 aux éditions Édilivre.

+ Exposition Thierry Guitard

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T19:00:00+02:00 – 2023-07-28T21:30:00+02:00

2023-07-28T19:00:00+02:00 – 2023-07-28T21:30:00+02:00