LOUIS L’INSOLENCE Lollipop Music Store Marseille, 21 juillet 2023, Marseille.

LOUIS L’INSOLENCE Vendredi 21 juillet, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2€

— louis l’insolence ce n’est pas de la chanson, c’est une caresse rugueuse —

louis l’insolence, c’est une voix qui donne des frissons, une guitare qui gronde et des paroles qui coupent comme une lame; Sa musique est une subtile rébellion, mêlant jazz, opéra et culture rock. En solo sur scène, il nous transporte avec son jeu de guitare, avec la profondeur de sa voix et l’intensité de ses textes. Un voyage musical intemporel qui rappelle les plus grands artistes.

Ce showcase est l’occasion de découvrir les chansons de son premier album « nuit immense » sorti le 28 avril avec Inouïe Distribution.

https://bfan.link/nuit-immense

https://youtu.be/G-t5vDGeJu0

https://youtu.be/1cmuSWVcOBA

https://youtu.be/3incdv43qlE

https://youtu.be/5lREs3aG2Bk

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bfan.link/nuit-immense »}, {« data »: {« author »: « louis l’insolence », « cache_age »: 86400, « description »: « louis lu2019insolence u2022 diffu00e9rencenncaptation live u00e0 la Gare de Coustellet – [ru00e9sidence]nnvidu00e9o : Jimmy Vallentinnnlumiu00e8re : Sylvain Bitornregard scu00e9nique : Orianne MorettinnTexte de louis lu2019insolencenMusique de louis lu2019insolencennGrand merci u00e0 toute l’u00e9quipe de @AVEClagare-Jeunesse-Famille pour cette ru00e9sidence !nnnSuivez toutes les actualitu00e9s de louis l’insolence sur les ru00e9seaux sociaux :nnFacebook : https://www.facebook.com/louislinsolencenInstagram : https://www.instagram.com/louislinsol…nTwitter : https://twitter.com/louislinsolencennnPremier album [nuit immense] disponible : nhttps://bfan.link/nuit-immensennnParole :nnpeur de toi peur de lui peur de moinune peur folle de notre diffu00e9rencenentre toi et moi lui et toi elles et euxnmu00eame notre ombre nous fait peur maintenant rien ne sonne rien ne cadrenon nous barbouille de couleurs mais la note est voilu00e9enplus rien ne vibre tout est du00e9cadru00e9nnreprenons le cadre ici cu2019est trop resserru00e9net on ne voit plus rien autourndu00e9cadrons le gros plan pour recadrer autour on verra apparaitre dans leur diffu00e9rencenles hommes les femmes les couleurs les odeurs les rites et les culturesnnintu00e9grons ces diffu00e9rences dans notre champnet savourons-les comme on gou00fbtenun champ de coquelicots au bonheur u00e9merveillu00e9nnreprenons lu2019histoire le roman le pou00e8menajoutons ces cultures-lu00e0 dans un nouveau chapitrenelles ont un sacru00e9 caractu00e8renintu00e9grons cette rime cette phrase venue du2019ailleursncomme une u00e9pice un piment dans un plat amoureusement pru00e9paru00e9nnqui relu00e8vera les saveurs de lu2019ensemble comme un gou00fbt nouveau renouvelu00e9 qui interrogera notre roman quotidiennnreprenons la couleur la tonalitu00e9 est faussenle tableau est trop pu00e2le quand tout se ressemblencu2019est vraiment trop triste u00e0 voirnje veux un peu de cheveux en bataillenun peu de boucle noir u00e9paisnje veux un peu de blond platine un peu de blanc grisonnant u00e7a redonnera le soufflenntravaillons le du00e9sordre intensifions les regardsnvivifions ce du00e9tail qui sera vibrant dans ce tableau imparfaitnnreprenons le trait reprenons la formenle crayon est trop fin pour tracer le cheminnle trait est trop plat pour marquer lu2019horizonnregarde cette couleur elle est vraiment trop fadenpour colorer le ru00eavennretrouvons le granuleux cherchons le rugueux dans nos diffu00e9rencesntouchons cette u00e9corce pour nous rapprocher les uns des autres prenons-nous la main pour penser lu2019essentiel respirer aimer rire et mourirnnlouis lu2019insolence », « type »: « video », « title »: « Diffu00e9rence », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/G-t5vDGeJu0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=G-t5vDGeJu0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCS9tVlCfDl1Qbp0osjVvLSg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/G-t5vDGeJu0 »}, {« data »: {« author »: « louis l’insolence », « cache_age »: 86400, « description »: « louis lu2019insolence u2022 attendsnn3u00e8me single du prochain album de louis l’insolence [nuit immense] nru00e9alisation & montage : Jimmy Vallentinnavec Elodie BlancnnEnregistrement : Recording Studio Marseille @recordingstudiomarseille8150nmixage & mastering : Christophe Boinnnparole : Marceline Desbordes-Valmorenmusique : louis l’insolencenndistribution : nInouu00efe Distribution @inouiedistribution1262 nnSuivez toutes les actualitu00e9s de louis l’insolence sur les ru00e9seaux sociaux : nFacebook : https://www.facebook.com/louislinsolencenInstagram : https://www.instagram.com/louislinsolencenTwitter : https://twitter.com/louislinsolence nnSingle u00abu00a0attendsu00a0u00bb aussi disponible en streaming : https://bfan.link/attends-singlennRetrouver les onze titres de l’album [nuit immense] : https://bfan.link/nuit-immensennSi vous avez aimu00e9 cette vidu00e9o, partagez la ! Merci nnnParole : nnattends, nous allons nous* dire adieu :nce mot seul du00e9chirera le ciel*nattends, nous allons nous* dire adieu :nce seul mot du00e9semplira le rien*nnles voilu00e0 ces feuilles bru00fblantesnquu2019u00e9changu00e8rent nos mains tremblantes,nou00f9 lu2019amour ru00e9pandit par flotsnses cris, ses flammes, ses sanglotsndu00e9livrons ces pensu00e9es* confuses,nrendons lu2019air aux pauvres reclusesnnvoici celle qui mu2019a perdueu2026nlis ! quand je te lu2019aurai rendue,nde tant de mal, de tant de bien,nil ne me restera plus riennbru00fblons ces tristes fleurs du2019orage,nmoi, par effroi ; toi, par couragenncontre toi le sort nu2019a plus du2019armesnoh ! ne pleure pasu2026 bois mes larmes !nlu00e8ve au ciel ton front abattu nje tu2019aime u00e0 jamais : le sais-tu ?nmais te voilu00e0 pru00e8s de la porteu2026nla terre su2019en vau2026 je suis morte !u2026nnhu00e9las ! je nu2019ai pas pu te dire* adieuntoi seul es parti sans regret*nnMarceline Desbordes-Valmore & *louis lu2019insolence », « type »: « video », « title »: « attends », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/1cmuSWVcOBA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=1cmuSWVcOBA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCS9tVlCfDl1Qbp0osjVvLSg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/1cmuSWVcOBA »}, {« data »: {« author »: « louis l’insolence », « cache_age »: 86400, « description »: « louis lu2019insolence u2022 il suffit que ju2019aime nn2u00e8me single du prochain album de louis l’insolence [nuit immense] nru00e9alisation & montage : Jimmy Vallentin @JimmyVallentin nEnregistrement : Recording Studio Marseille @recordingstudiomarseille8150nmixage & mastering : Christophe Boinnnparole : Boris Viannmusique : louis l’insolencenndistribution : nInouu00efe Distribution @inouiedistribution1262 nBelieve music @believeglobalnnSuivez toutes les actualitu00e9s de louis l’insolence sur les ru00e9seaux sociaux : nFacebook : https://www.facebook.com/louislinsolencenInstagram : https://www.instagram.com/louislinsolencenTwitter : https://twitter.com/louislinsolence nnSingle u00abu00a0il suffit que ju2019aimeu00a0u00bb aussi disponible en streaming : https://bfan.link/il-suffit-que-j-aimennRetrouver les onze titres de l’album [nuit immense] : https://bfan.link/nuit-immensennnSi vous avez aimu00e9 cette vidu00e9o, partagez la ! Merci nnnParole : nnIls cassent le mondenEn petits morceauxnIls cassent le mondenA coups de marteaunMais u00e7a mu2019est u00e9galnu00c7a mu2019est bien u00e9galnIl en reste assez pour moinIl en reste assezn nIl suffit que ju2019aime nUne plume bleuenUn chemin de sablenUn oiseau peureuxnIl suffit que ju2019aimenUn brin du2019herbe mincenUne goutte de rosu00e9enUn grillon de bois nIls peuvent casser le mondenEn petits morceauxnIl en reste assez pour moinIl en reste assez nnJu2019aurais toujours un peu du2019airnUn petit filet de vienDans lu2019u0153il un peu de lumiu00e8renEt le vent dans les orties nEt mu00eame, et mu00eamenSu2019ils me mettent en prisonnIl en reste assez pour moinIl en reste asseznnnIl suffit que ju2019aimenCette pierre corrodu00e9enCes crochets de fernOu00f9 su2019attarde un peu de sangnJe lu2019aime, je lu2019aimenLa planche usu00e9e de mon litnLa paillasse et le chu00e2litnLa poussiu00e8re de soleilnJu2019aime le judas qui su2019ouvrenLes hommes qui sont entru00e9snQui su2019avancent, qui mu2019emmu00e8nentnRetrouver la vie du mondenEt retrouver la couleurnJu2019aime ces deux longs montantsnCe couteau triangulairenCes messieurs vu00eatus de noirnCu2019est ma fu00eate et je suis fiernnJe lu2019aime, je lu2019aimenCe panier rempli de sonnOu00f9 je vais poser ma tu00eatenOh, je lu2019aime pour de bonnIl suffit que ju2019aimenUn petit brin du2019herbe bleuenUne goutte de rosu00e9enUn amour du2019oiseau peureuxnnIls cassent le mondenAvec leurs marteaux pesantsnIl en reste assez pour moinIl en reste assez, mon cu0153ur. nn(pou00e8me u00abu00a0Ils cassent le mondeu00a0u00bb de Boris Vian, [Editions Fayard]) », « type »: « video », « title »: « Il suffit que j’aime », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/3incdv43qlE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=3incdv43qlE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCS9tVlCfDl1Qbp0osjVvLSg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/3incdv43qlE »}, {« data »: {« author »: « louis l’insolence », « cache_age »: 86400, « description »: « louis lu2019insolence u2022 les rosesnn1er single du prochain album de louis l’insolence [nuit immense]nnru00e9alisation & montage : Jimmy Vallentinnlieu de tournage : Saintes-Maries-de-la-mernmixage & mastering : Vincent Chevalotnnparole : Marceline Desbordes-Valmorenmusique : louis l’insolencenndistribution : nInouu00efe Distribution @inouiedistribution1262 nBelieve music @believeglobalnnnSuivez toutes les actualitu00e9s de louis l’insolence sur les ru00e9seaux sociaux :nnFacebook : https://www.facebook.com/louislinsolencenInstagram : https://www.instagram.com/louislinsol…nTwitter : https://twitter.com/louislinsolencennSingle u00abu00a0les rosesu00a0u00bb aussi disponible en streaming : https://bfan.link/les-rosesnnRetrouver les onze titres de l’album [nuit immense] : https://bfan.link/nuit-immensennSi vous avez aimu00e9 cette vidu00e9o, partagez la ! MercinnnParole :nnJu2019ai voulu ce matin te rapporter des roses ;nMais ju2019en avais tant pris dans mes ceintures closesnQue les noeuds trop serru00e9s nu2019ont pu les contenir.nnLes noeuds ont u00e9clatu00e9. Les roses envolu00e9esnDans le vent, u00e0 la mer su2019en sont toutes allu00e9es.nElles ont suivi lu2019eau pour ne plus revenir.nnLa vague en a paru rouge et comme enflammu00e9e.nCe soir, ma robe en est encore toute embaumu00e9eu2026nRespires-en sur moi lu2019odorant souvenir. », « type »: « video », « title »: « les roses », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/5lREs3aG2Bk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=5lREs3aG2Bk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCS9tVlCfDl1Qbp0osjVvLSg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/5lREs3aG2Bk »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T21:30:00+02:00

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T21:30:00+02:00