TRIKLÖ / Fayce Khe Samedi 8 juillet, 21h00 Lollipop Music Store Entrée libre

Inspirant, entêtant et décapant, le gros son de TRIKLÖ a tout pour vous plaire. Ces « trois garçons plein d’imagination » – qui ont été biberonnés au meilleur de la musique de la fin des années 70 et des 80’s, vous propose des chansons percutantes aux mélodies souvent coldwave, parfois death-rock mais toujours incontestablement post-punk!!

Bref! Que cela vous plaise ou non, ce trio saura à coup sûr réveiller le mélomane averti qui sommeille en chacun de nous et leur musique ne vous laissera certainement pas indifférent…

Fayce Khe est auteur, compositeur, interprète et leader du groupe de rock alternatif ‘HURRY FROG’.

Il viendra interpréter ses morceaux guitare voix pour explorer un univers différent.

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T21:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:30:00+02:00

