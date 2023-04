CHORALE SONKOLORS Lollipop Music Store Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

CHORALE SONKOLORS Lollipop Music Store, 12 mai 2023, Marseille. CHORALE SONKOLORS Vendredi 12 mai, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2€ La chorale Sonkolors existe à Marseille depuis une environ dix ans: elle propose un répertoire pop, rock et gospel, basé sur des reprises pétillantes de standards. Depuis les Beatles jusqu’à Queen, en passant par les Beach Boys ou par les Rolling Stones, elle diffuse bonne humeur, swing et convivialité !

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T19:00:00+02:00 – 2023-05-12T21:30:00+02:00

