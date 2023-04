OAI STAR Lollipop Music Store, 5 mai 2023, Marseille.

OAI STAR Vendredi 5 mai, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2€

En parallèle du Massilia Sound System dans lequel ils officient, Gari Grèu et le regretté Lux B ont fondé en 2001 le Oai Star, leur permettant d’exprimer leurs côtés punks.

Après le décès de Lux B, Gari, entouré de nouveaux acolytes, a poursuivi la mission de propagation de ce Rock’n Oai made in Marseille.

Une recette originale explosive composée de riffs de guitares saturées dignes d’AC/DC, de Mc style à la Beastie Boys et d’esprit fada libertaire, pour un cocktail déjanté.

Les Oai Star réveillent assurément le punk qui sommeille en nous !

Avec un septième album, Zulu Oscar Bravo India, nom de code qu’on vous laisse décrypter tout.e seul.e, rapide, drôle, rebelle et conçu comme une reprise de volée dans la lucarne. Sans freins, sans faux semblants, sans frontières. Tout l’esprit Oaï Star dans douze chansons qui donnent envie de se lâcher.

« Le monde est fébrile, on a besoin de tout foutre en l’air et de se laisser aller. Qu’à cela ne tienne le Oai Star revient à ses fondamentaux avec un pur single rock roll bien fada.

Fouta Nobis Pacem ( foutez-nous la paix… ), on veut danser, foutre le oai et revivre, oui revivre, dans un monde sans âme grise, les fourmis n’ont plus le moral ? On s’en tape, on est les cigales !

Des cigales qui ont tambours et guitares électriques et qui jouent ce rock n roll marseillais affranchi et pas pareil, sortez pétards et fumis le Oai Star est de retour !

Faut secouer, il va falloir y aller, il va falloir se re-connecter, en vrai, avec les rires, la sueur, les étoiles dans les yeux, la boue sous les semelles et le cœur en fusion. Il va falloir lutter contre la fatalité.

Oai Star revient avec une chanson de vie, cette vie parfois de merde, parfois de rêve, que l’on se doit de mettre en scène comme un carnaval de tous les possibles, de toutes les rencontres, sous peine de perdre le souffle.

Cultivons, cultivons, cultivons nos points communs et nos différences. On ne vient pas chanter la romance qui calme, on ne vient pas chanter le système engourdissant, non, on vient faire des feux de joie. »

« Vaccinons-nous par contact et la pensée suivra ! »

https://www.its-ok.fr/14-oai-star

https://www.youtube.com/watch?v=4UWRBmMzuJQ

https://www.facebook.com/oaistar

