Le Disquaire Day revient le samedi 22 avril 2023, pour une date UNIQUE.

Rendez-vous partout en France pour la journée internationale de soutien aux disquaires indépendants et la grande fête du Vinyle.

D’ici là faites plaisir à vos oreilles, allez chez vos disquaires indépendants

https://www.disquaireday.fr/

+ à 19h30 précises : Showcase du groupe PARADE (Post Pop)

Parade avait déjà signé un premier EP chez Lollipop Records en 2020, suscitant d’excellents retours, une sélection aux Inouïs du Printemps de Bourges et une tournée de dates. Deux ans plus tard, le label signe leur single sur la compilation Nuits Blanches et ce nouveau mini-album 7 titres qui bénéficie d’une sortie en vinyle le 22 avril et CD/digital le 26 mai 2023 (Lollipop / L’Autre Distribution)

Avec “It All Went Bad Somehow” Parade présente un mini-album gorgé de maxi-chansons. Sept titres puissants, bouleversants, exaltants, directement connectés à nos vies, nos angoisses, nos espoirs, dérapages incontrôlés, coups de mou et passions survoltées.

“Leur rage reste palpable, mais s’exprime à travers des mélodies fortes, des paroles habitées, un son distingué (…) Parade, ne serait-ce pas le post-punk de The Only Ones et Psychedelic Furs projeté dans les temps futurs ? D’autres auditeurs, moins croulants mais plus très frais non plus, avancent une autre interprétation : voilà l’indie-rock de The Strokes et Interpol ressuscité, sans le côté restaurateur hipster – dans une version urgente, post-apocalypse, poétique et brûlante”. Benoît Sabatier

