DARKO'S AUFHEBUNG Vendredi 14 avril, 19h30 Lollipop Music Store Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 2 €

Trio de shoegaze/post-rock.

Showcase à Lollipop Music Store à l’occasion de la sortie physique de notre 1er album « Spread Whispers Into Blazing Dawns » et la découverte en live de titres exclusifs, issus de notre prochain album. https://darkosaufhebung.bandcamp.com/

https://darkosaufhebung.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/Darkosaufhebung

