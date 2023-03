LAURENCE WASSER Lollipop Music Store, 17 mars 2023, Marseille.

LAURENCE WASSER Vendredi 17 mars, 19h30 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2 €

« Parler politique, sans prononcer une seule parole : voilà le disque de Laurence Wasser, première sortie d’un label qui a de la gueule – Atomic Bongos -, album aux morceaux pas bien longs – rarement plus de deux minutes -, aux titres évocateurs d’une sensibilité politique à chercher plutôt très à gauche (« La commune de Paris », « Joli mai »…), et au son qui oscille entre post-punk, kraut chelou, country déviante. La musique d’un Français désormais installé en Californie, qui regarde son pays se tirer dans les pattes, et surtout, se faire tirer dessus par ses propres forces de l’ordre, comme on l’entend au sein de certains morceaux et comme un artwork, proposé sur le web et à l’intérieur du vinyle, le suggère ? C’est qu’elle est littéralement en sang, cette France que l’on nous propose ici, et qui semble sentir, c’est le cas de le dire, l’odeur nauséabonde du souffre. » Néoprisme

https://atomicbongos.bandcamp.com/album/laurence-wasser-la-peste-negra-2

https://www.facebook.com/wasserlaurence/

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://atomicbongos.bandcamp.com/album/laurence-wasser-la-peste-negra-2 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/wasserlaurence/ »}]

