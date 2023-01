LUNCH Lollipop Music Store Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

LUNCH Vendredi 3 février, 19h00 Lollipop Music Store

Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 2 €

♫PUNK ROCK♫ Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/watch/?v=340844080053374 »}] Lunch a écumé une bonne partie des routes de France, Serbie, Belgique, Espagne, Croatie, Bosnie… Après plus de 200 concerts, Lunch nous propose un showcase acoustique, avec des textes sombres et réfléchis, de quoi satisfaire les amateurs et amatrices du punk rock actuel chanté en français.

https://www.facebook.com/watch/?v=340844080053374

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h

