Rencontre-Dédicace avec Jean-Jacques BURNEL & Anthony BOILE Lollipop Music Store, 10 novembre 2022, Marseille.

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bassiste, compositeur et chanteur des Stranglers, Jean-Jacques Burnel est la figure de proue d’un navire sillonnant les mers houleuses du rock et du punk depuis 1974. Pour la première fois, il se raconte pendant une année d’entretiens : douze chapitres thématiques éclairent toutes les facettes d’une personnalité complexe. Car «le plus français des Britanniques et le plus britannique des Français» a tenté, sa vie durant, de résoudre ses problèmes d’identité par tous les moyens. Bass hero, libre-penseur, 7e dan de karaté Shidokan, «Euroman» idéaliste, lecteur de Mishima et Platon, féru d’histoire, de mythologie et de géopolitique, producteur de Taxi Girl et Polyphonic Size, fougueux et cérébral, provocateur et romantique, l’Homme en Noir se livre dans ces pages… entre verve, gravité et déflagrations d’humour.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T18:30:00+01:00

2022-11-10T21:30:00+01:00