A l’hippodrome Paris Longchamps, le plus grand festival aux origines américaines revient le 16 et 17 juillet prochain. Lollapalooza promet une programmation exceptionnelle, avec des têtes d’affiches comme Imagine Dragons, David Guetta, Maneskin… Du 16 au 17 juillet, l’hippodrome Paris Longchamps se pare de paillettes avec l’arrivée du festival Lollapalooza. Une expérience musicale, mais aussi «fashion» avec un village aux faux airs de Fashion Week, culinaire avec un street food market, engagée avec le «Lolla Planète», pour les enfants… Arrivé des Etats-Unis, le festival Lollapalooza existe dans de nombreuses villes à l’international, comme Chicago, Stockholm, Santiago, Berlin…. A Paris, il offre une scène de hip-hop avec des talents émergeants, ainsi que de nombreux confirmés, comme Imagine Dragons, David Guetta etc. Pour les curieux et curieuses, voici un récapitulatif de la dernière édition en 2019. Hippodrome Paris Longchamps 2 Rte des Tribunes 75016 Paris Contact : https://www.lollaparis.com/ info@lollaparis.com

