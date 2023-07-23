Lollapalooza Paris 2023 HIPPODROME DE LONGCHAMP PARIS
Lollapalooza Paris 2023 HIPPODROME DE LONGCHAMP, 23 juillet 2023, PARIS.
Lollapalooza Paris 2023 HIPPODROME DE LONGCHAMP. Un spectacle à la date du 2023-07-23 à 13:30 (2023-07-21 au ). Tarif : 89.0 à 89.0 euros.
Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente CE FESTIVAL LOLLAPALOOZA PARIS – PASS 1 JOURPLEIN AIR DEBOUTACCES B – COTE PONT DE NEUILLY / SURESNESVendredi 21 juillet 2023STRAY KIDSDAMSONISKALINDSEY STIRLINGREZZMAISIE PETERSPICTURE THISDEATHPACTRKDORIAIMANU B2B THE CARACAL PROJECTSamedi 22 juillet 2023ROSALíALIL NAS XKYGONIALL HORANNICKI NICOLEJ.I.DSDMSVDDEN DEATH PRESENTS VOYDTHE DRIVER ERACLOZEEPRINCE WALPEEKABOODimanche 23 juillet 2023KENDRICK LAMARAYA NAKAMURACENTRAL CEEONEREPUBLICJOHN BUTLERTOKISCHASAN HOLOSO LA LUNEKNOCK2LOVEJOYJAMES BKSBENJAMIN EPPSTONY ROMERA Festival Lollapalooza
HIPPODROME DE LONGCHAMP PARIS 1 CARREFOUR DE LONGCHAMP Paris
Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente CE FESTIVAL
LOLLAPALOOZA PARIS – PASS 1 JOUR
PLEIN AIR DEBOUT
ACCES B – COTE PONT DE NEUILLY / SURESNES
Vendredi 21 juillet 2023
STRAY KIDS
DAMSO
NISKA
LINDSEY STIRLING
REZZ
MAISIE PETERS
PICTURE THIS
DEATHPACT
RK
DORIA
IMANU B2B THE CARACAL PROJECT
Samedi 22 juillet 2023
ROSALíA
LIL NAS X
KYGO
NIALL HORAN
NICKI NICOLE
J.I.D
SDM
SVDDEN DEATH PRESENTS VOYD
THE DRIVER ERA
CLOZEE
PRINCE WAL
PEEKABOO
Dimanche 23 juillet 2023
KENDRICK LAMAR
AYA NAKAMURA
CENTRAL CEE
ONEREPUBLIC
JOHN BUTLER
TOKISCHA
SAN HOLO
SO LA LUNE
KNOCK2
LOVEJOY
JAMES BKS
BENJAMIN EPPS
TONY ROMERA
.89.0 EUR89.0.