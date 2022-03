L’Olivier Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand-père. Ce dernier a été contraint de vendre son olivier millénaire à une multinationale et ne s’en est jamais remis. Alma décide de renverser l’ordre établi et remonte la piste de cet arbre unique, dernier ancrage dans ses terres familiales. Ce voyage rocambolesque l’amène au coeur d’un combat de David contre Goliath. Un film d’Icíar Bollaín (Espagne, 2016). Projection en VOSTFR. _En partenariat avec le Centre Social et Culturel municipal de Saint-Juéry, en lien avec le spectacle Paloma Pradal Duo proposé par la Scène Nationale d’Albi à la salle La Gare de Saint-Juéry, le mardi 12 avril._ Adultes / Adolescents.

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Projection dans le cadre de la Semaine Espagnole Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn

