L’OLIVIER DANS LE PAYSAGE DES GARRIGUES, DEGUSTATION A L’AVEUGLE Saint-Jean-de-Fos, 15 octobre 2021, Saint-Jean-de-Fos.

L’OLIVIER DANS LE PAYSAGE DES GARRIGUES, DEGUSTATION A L’AVEUGLE 2021-10-15 16:30:00 16:30:00 – 2021-10-15 18:30:00 18:30:00

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Partez à la découverte d’une culture millénaire : l’Olivier. Laure Charpentier, guide et oléicultrice passionnée, vous mènera à travers la garrigue et les cultures d’oliviers, entre Saint-Guilhem-le-Désert et Aniane sur un parcours de 6 km. L’observation, le toucher et le goûter des feuilles et fleurs aromatiques éveilleront vos sens avant la dégustation à l’aveugle d’huile d’olive et de sirops de plantes producteurs. Chaussures de marche et bouteille d’eau indispensables.

Partez à la découverte d’une culture millénaire : l’Olivier. Laure Charpentier, guide et oléicultrice passionnée, vous mènera à travers la garrigue et les cultures d’oliviers, entre Saint-Guilhem-le-Désert et Aniane sur un parcours de 6 km. L’observation, le toucher et le goûter des feuilles et fleurs aromatiques éveilleront vos sens avant la dégustation à l’aveugle d’huile d’olive.

Partez à la découverte d’une culture millénaire : l’Olivier. Laure Charpentier, guide et oléicultrice passionnée, vous mènera à travers la garrigue et les cultures d’oliviers, entre Saint-Guilhem-le-Désert et Aniane sur un parcours de 6 km. L’observation, le toucher et le goûter des feuilles et fleurs aromatiques éveilleront vos sens avant la dégustation à l’aveugle d’huile d’olive et de sirops de plantes producteurs. Chaussures de marche et bouteille d’eau indispensables.

dernière mise à jour : 2021-08-27 par