L’OLIVE : TOUT UN MONDE À DÉCOUVRIR Sérignan, 18 novembre 2022, Sérignan.

Route de Vendres

1 chemin rural Sérignan Hrault

2022-11-18 09:30:00 09:30:00 – 2022-11-18 13:00:00 13:00:00

Sérignan

Hrault

EUR 33 33 Découvrez l’olive sous toutes ses formes le temps d’une demi-journée.

C’est ce que vous propose l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée, en collaboration avec Arnaud et Françoise, du Domaine Lupia et le restaurant Le Sépia de Valras-Plage.

Producteurs d’huile d’olive à Sérignan, la famille Lupia vous accueille avec générosité pour vous faire découvrir son métier, ses produits et son domaine, accompagnés par le vent dans les arbres, la lumière, le toucher des écorces…

Arnaud vous fera découvrir le métier d’oléiculteur. Vous arpenterez le chantier de récolte d’olives à huile : les fruits destinés aux

délicieuses huiles du domaine se récoltent en novembre pendant 3 semaines et vous aurez le privilège d’en apprendre plus sur cette méthode. Une fois le travail accompli, Françoise vous fera découvrir avec plaisir les produits du domaine, avec dégustation de leurs olives et autres produits.

L’expérience ne s’arrête pas là !

A l’heure du déjeuner, rendez-vous au restaurant Le Sépia à ValrasPlage. Dans ce superbe restaurant à la cuisine méditerranéenne constituée de produits locaux, le Chef Yann Nicolas vous a concocté, en collaboration avec Françoise et Arnaud, un menu autour des produits du domaine Lupia. Menu avec Entrée, Plat, Dessert et carafe d’eau.

De quoi terminer en beauté votre découverte autour de l’Olive !

Sur inscription.

