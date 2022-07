Lolita Delmonteil Trio : Basandere – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon, 1 décembre 2022, Bouguenais.

2022-12-01 Concert à 20h30Précédé d’un apéro-session à 18h30 : session chant trad’ et chanson française au bar du Nouveau Pavillon.

Horaire : 20:30

Concert à 20h30Précédé d'un apéro-session à 18h30 : session chant trad' et chanson française au bar du Nouveau Pavillon.

Chanson intimo-politique « Basandere », personnage mythologique du Pays Basque, est une femme sauvage et poilue, vivant dans les grottes et les cavernes – lieux qui, dans la symbolique basque, relient le monde intérieur au monde extérieur. C’est dans cette métaphore que s’inscrit cette première création de Lolita Delmonteil : partir du personnel pour parler du collectif, de l’intérieur vers l’extérieur, de l’intime vers le politique. Nourrie de musiques occitanes (Cocanha, Laüsa…), ibériques, mais aussi d’influences du Nord-Est du Brésil, Lolita nous offre un concert au croisement des musiques populaires et de la chanson francophone. Ses textes, parfois taquins, parfois graves, portent un propos fort, à travers un prisme résolument féministe. Lolita Delmonteil-Aryal : chant, accordéon chromatique, diatonique / Julien Lameiras : batterie, percussion, chœurs / Mathis Polack : saxophone alto, ténor et sopranino Création accompagnée par Le Nouveau Pavillon.

Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais 44340

