LOLITA DELMONTEIL, 13 mai 2022, .

LOLITA DELMONTEIL

2022-05-13 21:30:00 – 2022-05-13

10 EUR Au travers de ses textes et de ses compositions, elle relie sa pratique musicale, son expérience et ses influences, avec le fond de ce qui l’habite: des valeurs féministes, sociales, une sensibilité pour le fait émotionnel, et sa dimension politique.

Passionnée par les musiques traditionnelles (on l’a vue ici avec Cocanha il y a quelques années), Lolita Delmonteil s’est aussi rapidement intéressée à l’écriture en Français.

