Lola Perez-Guettier et Kamil Bouzoubaa-Grivel, ♢♢♢♢♢ (GEM) Europa Experience, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

♢♢♢♢♢ (GEM). Installation, vidéo. Dans un univers inspiré des jeux vidéo, une héroïne en quête d’exquises trajectoires.

Lola Perez Guettier est une artiste vidéaste qui vit et travaille à Paris, diplômée de l’EnsAD en cinéma d’animation (2016). Ses films ont été projetés dans différentes institutions telles que le Centre Pompidou, la Ferme du Buisson, les vitrines de la marque Repetto, et diffusés par France 5, la Fondation Pernod Ricard ou Arte Créative, notamment avec le film Gâteau sur Piano récompensé au Vidéo Share Festival (2018) par le Trophée Or du Jeune réalisateur. Elle présentera en septembre 2023, lors de la 5e Biennal de La TEC, une installation vidéo performance.

Kamil Bouzoubaa-Grivel (né en 1992) est un artiste franco-marocain qui vit et travaille à Paris. Il a participé à des expositions collectives à la Fondation Pernod-Ricard, à Bétonsalon – Centre de recherche (Paris), à la Panacée – MOCO (Montpellier), à la Fondation Fiminco (Romainville) et à Komplot (Bruxelles). Il a effectué des résidences à la Cité Internationale des Arts et à la Villa Belleville (Paris). Sa prochaine grande exposition collective aura lieu au Centre Wallonie- Bruxelles (Paris) en septembre 2023.

♢♢♢♢♢ (GEM) , est né d’un désir de collaboration entre deux artistes.

Lola Perez-Guettier interprète et met en scène un personnage aux allures futuristes filmé sur fond vert. Il déambule et interagit avec les dessins digitaux de Kamil Bouzoubaa-Grivel réalisés sur iPad,inspirés à la fois des paysages de jeux vidéos et de la peinture moderniste, notamment Bram Van Velde et Matisse.

Plongeant en « détective » dans un environnement illusionniste entre 2D et 3D, le protagoniste interagit avec les lignes des dessins qui se métamorphosent alors en terrains d’explorations immersifs à l’échelle du corps.

À travers différents jeux de zoom, de recadrage et de perspectives, le/la spectateur.ice. est plongé.e au cœur des pixels pour franchir chacune des étapes du parcours, guidé.e. par le personnage en tenue de camouflage. Portée par son élan vital, l’ Héroïne évolue au cœur des dessins sans se soucier des Game Over sur sa route, en quête d’exquises trajectoires.

Avec le soutien d’Europa Experience.

Europa Experience 28 place de la Madeleine 75008 Paris

Contact : https://www.lolaperezguettier.com

