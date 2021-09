Paris Jardin des Serres d'Auteuil île de France, Paris Lola Gonzàlez Jardin des Serres d’Auteuil Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Lola Gonzàlez Jardin des Serres d’Auteuil, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Les Anges – Projection vidéo Née à Angoulême, Lola Gonzàlez vit en Dordogne.

Issue des Beaux-Arts de Lyon, la jeune artiste filme depuis ses débuts sa bande d’amis, formant un collectif qui lui permet de raconter dans une forme d’anticipation douce la mécanique des mouvements de groupes et l’isolement de l’individu. Légendes, rêves ou cauchemars, cultures populaires, réflexions sur l’impact des paysages et du langage sur notre relation au monde constituent les sources premières du travail de Lola Gonzàlez. Que ce soit dans l’écriture, la production ou encore le choix de travailler avec ses proches, les œuvres vidéo ou performatives de Lola Gonzàlez appellent une authenticité, une spontanéité et une fluidité. De l’individu vers le commun, elles nous questionnent sur la puissance du collectif ainsi que ses limites. Sa vidéo Les Anges, tournée dans les paysages périphériques de Los Angeles, donne à voir non pas les images phares de ce lieu emblématique, mais son hors champs : les frontières de la ville.

La caméra de l’artiste suit de jeunes gens évoluer comme enchantés par des forces invisibles, dans des contrées péri-urbaines, semi-désertiques et déshumanisées. Leurs mouvements, aux limites de la danse ou de la transe, adoptent des caractéristiques animales.

L’artiste nous emmène à la découverte d’un monde qui semble abandonné, en suivant ce groupe d’explorateurs d’un genre humain nouveau, aux frontières de la science-fiction. Installation réalisée avec le soutien de la Fondation Pernod Ricard. Courtesy Galerie Marcelle Alix. L’artiste sur Instagram Nuit Blanche -> Nuit Blanche Jardin des Serres d’Auteuil 3, avenue de la Porte-d’Auteuil Paris 75016

10 : Porte d’Auteuil (470m) 9, 10 : Michel-Ange – Molitor (752m) 52, PC1, 123, 241

Contact : https://lola-gonzalez.com

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

Courtesy de l’artiste et de la Galerie Marcelle Alix © ADAGP

Détails Catégories d'évènement: île de France, Paris