LOLA DUBINI LA LUCIOLE MERY SUR OISE Catégories d’Évènement: Méry-sur-Oise

Val-d'Oise

LOLA DUBINI LA LUCIOLE, 8 mars 2023 00:00, MERY SUR OISE. LOLA DUBINI Lola Dubini. Un spectacle à la date du 2023-03-08 au 2023-04-13 21:00. Tarif : 33.0 33.0 euros. LA LUCIOLE MERY SUR OISE Val-d’Oise . THEATRE ARMANDE BEJART (L1-R-20-005927 / L3-R-20-012488) PRESENTE : ce spectacle. Mise en scène de Nicolas VITAL Texte de Lola DUBINI et Grégoire DET Avec Lola DUBINI Le Saviez-vous ? Lola c’est des duos prestigieux (Joyce Jonathan, Matt Simons, Dany Brilliant…), plus de 2 millions d’abonnés sur YouTube et une demi-finaliste de la France a un incroyable talent à l’âge de 15 ans. Très engagée dans la lutte contre le cyber harcèlement, elle fait notamment partie du jury du Fonds pour le civisme en ligne de Facebook. 1h avec elle, c’est renouer avec la meilleure version de vous-même… celle qui vous fait du bien ! En humour et en chanson, Lola nous raconte son histoire, ses anecdotes sans filtre et nous rappelle que la vie c’est un peu comme les années 2000, il faut beaucoup d’autodérision pour pouvoir pleinement en profiter ! Attention à son énergie communicative, vous risqueriez de vous attacher.Accès personnes à mobilité réduite : 01 41 11 14 58. Lola Dubini Votre billet est ici. THEATRE ARMANDE BEJART (L1-R-20-005927 / L3-R-20-012488) PRESENTE : ce spectacle. Mise en scène de Nicolas VITAL

Lieu LA LUCIOLE Adresse 1 ROUTE DE PONTOISE Ville MERY SUR OISE Tarif 33.0-33.0 euros

