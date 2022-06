Lola Dubini: C’est pas que de la musique Trets, 15 octobre 2022, Trets.

Lola Dubini: C’est pas que de la musique

Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer Trets Bouches-du-Rhône

2022-10-15 21:00:00 21:00:00 – 2022-10-15 22:10:00 22:10:00

Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer

Trets

Bouches-du-Rhône

Trets

En humour et en chanson, Lola nous raconte son histoire et ses anecdotes sans filtre et nous rappelle que la vie c’est un peu comme les années 2000, il faut beaucoup d’auto-dérision pour pouvoir pleinement en profiter!

Attention à son naturel et à son énergie communicative, vous risqueriez de vous attacher. Après un an à faire vibrer les murs du Sentier des Halles, Lola s’installe au Point Virgule.



Textes de Lola Dubini et Grégoire Dey

Mise en scène de Nicolas Vital

Production Jean Marc Dumontet Production

Une heure avec Lola Dubini c’est renouer avec la meilleure version de vous-même… celle qui vous fait du bien!

culture@ville-de-trets.fr +33 4 42 61 23 78 http://trets.fr/

Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer Trets

