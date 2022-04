Lola découvre le monde, 30 avril 2022, .

Lola découvre le monde

2022-04-30 10:00:00 – 2022-04-30

Et si on partait en Afrique, faire un safari photo et voir plein d’animaux ?

Et si on allait en Amérique dans le Grand Canyon, jouer aux cowboys et aux Indiens ?

On pourrait s’envoler vers la Chine, pour se balader sur la Grande Muraille et apprendre le Kung-fu ?

Ou bien, au Brésil faire le Carnaval de Rio et danser la Samba de Copacabana ?!!

Sinon, on aurait aussi le choix d’aller à Paris, et de monter sur la Tour Eiffel, danser avec les dentelles !

On pourrait aussi se rendre en Orient ? Oui, mais là…. y’a des Serpents !!!

Le personnage du Clown Lola Tralala nous entraine à la découverte des danses du monde et des différentes cultures associées.

Ce spectacle est une adaptation de « En Voyage !!! Les aventures de Lola Tralala et Ciboulette Loulette » dédié aux plus grands.

dernière mise à jour : 2022-03-24 par