Lol – Laurent Neveu Gurgy, 21 mai 2022, Gurgy.

Lol – Laurent Neveu Place de l’église Espace culturel de Gurgy Gurgy

2022-05-21 14:00:00 – 2022-06-19 18:00:00 Place de l’église Espace culturel de Gurgy

Gurgy Yonne Gurgy

Lol-Laurent Neveu est un artiste peintre, plasticien, né en 1965, issu d’une famille d’artistes (Marcel Neveu père, peintre, architecte 1935-1993), Colette Neveu mère, céramiste 1934-2011, Pascal Neveu frère, peintre (1961-1992).

Après des années d’interrogation, de doute et de respect pour les artistes de sa famille, Laurent Neveu ose se lancer dans sa propre création, en toute humilité, d’où ce nom d’artiste Lol.

Comment qualifier la peinture de Lol. ? Dans la lignée du mouvement COBRA , Lol. réalise ses œuvres de manière instinctive, expressive, libre, évoquant le monde du rêve, onirique, ses formes, ses personnages fantastiques, ses symboles à la limite de l’ésotérisme et de la spiritualité. Il invite le visiteur à la réflexion sur ses œuvres colorées et chatoyantes. Il confectionne lui-même ses toiles avec des draps de lin anciens ainsi que la préparation de ses couleurs avec des pigments naturels et de l’huile de lin.

