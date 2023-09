Fête de la Saint Michel Lokarri Briscous, 29 septembre 2023, Briscous.

Briscous,Pyrénées-Atlantiques

A partir de 19h : défilé du char du comité des fêtes dans le village.

Passage par le Bourg, Donamartinia, Chandondeya, et 3 arrêts : Jauberria, Martindegia, Passage de la Saline..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

Lokarri

Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 7pm: parade of the Comité des fêtes float through the village.

Passage through Le Bourg, Donamartinia, Chandondeya, and 3 stops: Jauberria, Martindegia, Passage de la Saline.

A partir de las 19 h: desfile de la carroza de la Comisión de Fetes por el pueblo.

Paso por el pueblo, Donamartinia, Chandondeya, y 3 paradas: Jauberria, Martindegia, Passage de la Saline.

Ab 19 Uhr: Umzug des Wagens des Festkomitees durch das Dorf.

Durch den Bourg, Donamartinia, Chandondeya und 3 Haltestellen: Jauberria, Martindegia, Passage de la Saline.

