Lo'Jo Salle Paul Fort, 5 octobre 2021, Nantes.

Lo’Jo

Salle Paul Fort, le mardi 5 octobre à 20:30

Depuis plus de trente ans le groupe promène sa poésie onirique sur les chemins du monde, inventant à travers de nombreux albums, concerts et collaborations prestigieuses (Robert Plant, Tinariwen, Archie Shep, Tony Allen, Robert Wyatt) sa propre musique universelle. Face à un monde en plein bouleversement, ses compositions vibrantes d’humanité, son folklore singulier, ses rythmes chamaniques et poétiques, nous convient à une Transe de papier des plus hypnotiques, dans le tourbillon d’un groupe à la trajectoire unique.

De 20 à 25€

« Espace de liberté et de vérité » le monde de Lo’jo se réinvente au gré de ses voyages, ses rencontres plurielles et des intempéries.

Salle Paul Fort 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes



