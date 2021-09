Lo’Jo + Le Projet Schinéar Parc du Thabor,entrée place SainteMelaine, 7 octobre 2021, Rennes.

Lo’Jo + Le Projet Schinéar

Parc du Thabor, entrée place SainteMelaine, le jeudi 7 octobre à 20:30

Lo’jo Poésie sonore Lo’Jo débarque au Grand Soufflet et ça tient de l’événement ! Rayonnants en 2020 avec le délicieux « Transe de papier », la véritable fabrique ambulante de poésie sonore et mondialisée, souvent imitée mais jamais égalée, nous revient dans un joyeux élixir thérapeutique où la voix grave de Denis Péan vole au-dessus des intonations lumineuses des sœurs El Mounid et des arrangements exquis du violoniste Richard Bourreau. De la grande musique du monde made in Anjou, où la littérature chantée voisine sur fond d’harmonium indien avec des influences bien trop nombreuses pour toutes être citées… Le Projet Schinéar Musique du nouveau monde Que partagent, musicalement, le virtuose du erhu (violon chinois) Li’ang Zhao, le guitariste au chant diphonique Maxime Vidal, le compositeur et accordéoniste Denis Spriet et le percussionniste Wendlavim Zabsonré ? Un territoire commun et imaginaire, Schinéar (dans l’ancien testament, le lieu de construction de la tour de Babel), laboratoire musical débridé et sans coordonnées GPS, bouillant et rugueux, où l’appellation « musiques du monde » devient vaine ou à tout le moins réductrice.

Plein Tarif : 19€ / Tarif Réduit : 9,5€ / Tarif Sortir ! : 5€

Festival Le Grand Soufflet

Parc du Thabor,entrée place SainteMelaine parc du thabor rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



