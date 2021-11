Le Grand-Quevilly Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Loisirsland Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Loisirsland Parc des expositions de Rouen, 8 février 2022, Le Grand-Quevilly. Loisirsland

du mardi 8 février 2022 au dimanche 20 février 2022 à Parc des expositions de Rouen

Comme chaque année à l’occasion des vacances scolaires, le **Parc des Expositions de Rouen** se transforme en parc d’attraction géant du **8 au 20 février 2022 !** Structures gonflables, parcours aventures, bubble foot, jeux en bois, toboggans géants, mini golf, espace petite enfance (à partir de 3 ans). Un moment d’amusement et de partage entre petits et grands. En partenariat avec **Happy City**, chasses aux trésors, bulle party et chorégraphies de folie seront aux rendez-vous durant toute la durée de Loisirsand.

Tarif enfant de 3 à 17 ans : 9€ / Tarif adulte : 7€ / 1ère pour tous : 7€ / Gratuit pour les – de 3 ans / Parking gratuit sur place

Le Parc des Expositions de Rouen se transforme en parc d’attraction géant du 8 au 20 février 2022 avec Loisirsland ! Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T10:00:00 2022-02-08T19:00:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T19:00:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T19:00:00;2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T19:00:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T19:00:00;2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T19:00:00;2022-02-14T10:00:00 2022-02-14T19:00:00;2022-02-15T10:00:00 2022-02-15T19:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T19:00:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T19:00:00;2022-02-18T10:00:00 2022-02-18T19:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T19:00:00;2022-02-20T10:00:00 2022-02-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Parc des expositions de Rouen Adresse 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly lieuville Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly