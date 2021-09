LOISIRS MÉCANIQUES – CHÂTELAIS Segré-en-Anjou Bleu, 25 septembre 2021, Segré-en-Anjou Bleu.

LOISIRS MÉCANIQUES – CHÂTELAIS 2021-09-25 – 2021-09-26 La Petite Couère Châtelais

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

La 16e fête des loisirs mécaniques aura lieu à la Petite Couère à Chatelais les 25 et 26 septembre 2021.

Démonstration et baptêmes de quads, voitures, motos… Expositions de véhicules anciens.

Présence de Jean-luc Gaignard.

Restauration et buvette sur place.

+33 7 86 58 10 61

