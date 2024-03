Loisirs L’été des Nutons Foyer de la Linette Sedan, mercredi 17 juillet 2024.

Loisirs L’été des Nutons Foyer de la Linette Sedan Ardennes

La forêt enchantée des Nutons Escape Game d’intérieur pour enfants et parents accompagnant 2 niveaux de participation.La légende des 4 fils Aymon Intermède proposant un conte imagé ardennais de façon inattendue.La balade ludique des Nutons Randonnée sur les hauteurs du fond de Givonne de 4,5km sous forme d’un Escape Game d’extérieur. Plusieurs animations pour enfants et parents accompagnant.Le duel des Nutons Jeux d’extérieur ou deux équipes mesurent leurs sens de l’observation. Ambiance et répartie assurée.Espace pique nique glaces, boissons, gaufres, crêpes.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17

fin : 2024-07-28

Foyer de la Linette 10, rue de la Linette

Sedan 08200 Ardennes Grand Est

L’événement Loisirs L’été des Nutons Sedan a été mis à jour le 2024-03-21 par Ardennes Tourisme